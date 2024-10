O “astro” Pedro Sampaio passa por Lisboa em 2025

O Sagres Campo Pequeno recebe em 2025 um concerto de Pedro Sampaio, a 13 de Abril. O DJ, produtor e cantor brasileiro traz a Lisboa a tour de Astro, disco que inclui o hit “Cavalinho”, embora não devam deixar de se ouvir os temas de Chama Meu Nome (2022), que deu “Dançarina” às pistas de dança.

Astro é o segundo álbum de estúdio de Sampaio, e conta com colaborações de artistas como Marina Sena, Luísa Sonza e J Balvin. Nele é explorada a ideia de que “todos somos estrelas com algo a oferecer, reflectindo o seu amadurecimento artístico ao cantar sobre temas como sucesso, amor e a sua trajetória”, como nota, em comunicado, a promotora Everything Is New.

Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, 11 de Outubro, a partir das 10.00, e os preços custam entre 24€ e 45€. Para ter acesso à pré-venda do espectáculo no dia anterior, quinta-feira, também às 10.00, precisa de subscrever a newsletter da Everything is New.

Sagres Campo Pequeno. 13 Abril (Dom). 21.00. 24€-45€

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram