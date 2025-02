O assalto das músicas urbanas latinas aos tops – potenciado pelo seu sucesso nas plataformas de streaming – não pára de se reflectir no calendário de concertos em Lisboa. O mais recente embaixador do género com visita marcada à capital é Rauw Alejandro, nomeado para quatro prémios Grammy e vencedor de um Grammy Latino. O porto-riquenho actua a 9 de Julho na MEO Arena.

Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, o ex-namorado da catalã Rosalía é um dos mais sonantes nomes do reggaetón e da música porto-riquenha contemporânea, apesar de o seu corpo de trabalho transcender este género. Como muitos dos seus pares, bebe também do trap, do r&b e de outros ritmos latinos.

No mais recente disco, Cosa Nuestra, de 2024, olhou para o passado em busca de inspiração, aproximando-se da salsa romântica e do merengue – e antecipando-se a Bad Bunny. No Saturno de 2022 (e no seu spin-off de 2023, Playa Saturno), por outro lado, levava o reggaetón para um futuro tecnóide, piscando o olho ao eurodance e ao Miami bass. Pelo meio, houve ainda RR, um EP de três faixas em dueto com Rosalía.

Esta Cosa Nuestra que Rauw Alejandro recuperou

A digressão mundial de Cosa Nuestra, que vai passar por Lisboa este ano, ainda não começou. Não se sabe, por isso, se o repertório vai cobrir a totalidade da sua carreira, ou se vai cingir-se a este disco e, talvez, à sua já anunciada sequela, Cosa Nuestra II, prometida para 2025, mas sem uma data de lançamento marcada na pedra.

Era capaz de não ser má ideia focar-se no registo de 2024. Com título sacado a um disco de salsa seminal, legado ao mundo pelos mestres Willie Colón e Héctor Lavoe em 1969, foi particularmente bem recebido pelo público e pela crítica. É um álbum de reggaetón antropofágico e esteticamente diverso, feito com o input de cantores como Bad Bunny, Feid ou Laura Pausini (sim, ela mesmo), de superprodutores como Tainy, até de um cantor que costumava ser um superprodutor, o outrora inigualável Pharrell.

Seja qual for o repertório, no entanto, o concerto tem tudo para ser um dos pontos altos do próximo Verão. Os bilhetes vão ser colocados à venda na sexta-feira, 21, com valores entre os 45€ e 70€ (além dos pacotes VIP). Como de costume, os assinantes da newsletter da Everything Is New terão acesso a uma pré-venda no dia anterior.

MEO Arena. 9 Jul (Qua). 20.00. 45€-70€.

