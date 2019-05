O Bairro Alto quer noites sem copos descartáveis

Em 2020, Lisboa vai ser a Capital Verde da Europa. A Junta de Freguesia da Misericórdia antecipa-se com uma Noite Limpa no Bairro Alto e espera alargar o programa ao Cais do Sodré, Bica e Príncipe Real. A ideia é comprar um copo reutilizável por 1€ para usar em qualquer bar durante a noite. No final, pode devolver o copo e receber o dinheiro de volta.

A Noite Limpa é uma espécie de peddy-paper do combate ao plástico descartável. O primeiro passo é olhar para o mapa para decidir onde comprar um copo reutilizável. Depois pode enchê-lo onde e as vezes que quiser. Para recuperar o seu investimento, é só devolver o copo até às 03.15 num dos pontos de distribuição (olhe para o mapa outra vez, vá lá). O objectivo é reduzir o lixo na rua, com a substituição de copos reutilizáveis, não descartáveis, nas zonas com maior vida nocturna. No Bairro Alto, pode aderir já esta sexta-feira, 24 de Maio.

Noite Limpa/ Junta de Freguesia da Misericórdia

Os copos devolvidos serão depois lavados, embalados e devolvidos ao mercado. Se não devolver o seu a tempo, estará a contribuir para a causa na mesma. O valor reverte para as associações da freguesia envolvidas nesta iniciativa ecológica: Cão Solteiro, Teatro Praga, Gerador, A Avó veio Trabalhar, + Skills, Intervir, ILGA, Check Point LX e CNE – Corpo Nacional de Escutas.

Para saber mais, basta estar atento à página de Facebook da Noite Limpa.

