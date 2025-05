O bom jazz à casa torna: Maio com três dias de concertos no Palácio Baldaya

Editor Executivo, Time Out Lisboa

É a 16.ª edição do Junta-te ao Jazz, festival que leva nomes relevantes deste género musical até Benfica para um ciclo de concertos gratuitos. É de 23 a 25 de Maio.

Acontece muita coisa no Palácio Baldaya, até um festival de jazz. Chegado à 16.ª edição, o Junta-te ao Jazz leva a música para estes jardins, durante três dias de concertos gratuitos e com alguns nomes bem conhecidos da cena jazzística nacional.

Tudo começa a 23 de Maio, sexta-feira. Nesse dia, Selma Uamusse sobe ao palco e inaugura um cartaz bem recheado, num concerto marcado para as 21.00. No dia seguinte, a partir das 15.00, há concerto de Leonor Baldaque. Seguem-se O Mau Olhado, projecto musical de João Cardoso, às 17.30, e Carmen Souza, que traz a sua herança cabo-verdiana para o território do jazz, às 21.00.

Durante os três dias, o projecto Soul to Soul estará presente no festival. Ao terceiro e último dia, domingo, Benfica ouve cantar Myles Sanko, intérprete britânico que, depois de passagens pelo hip-hop e pelo funk, se lançou numa bem-sucedida carreira discográfica no jazz. O concerto é às 16.00, apenas seguido por mais um nome – o cantor angolano Paulo Flores.

Estrada de Benfica, 701 A (Benfica). 23-25 Mai. Entrada livre

