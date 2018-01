O Carnaval sai à rua no Village Underground

Na tarde de 13 de Fevereiro, apanhe boleia dos blocos Colombina Clandestina e Baque do Tejo, as grandes atracções no Village Underground.

Depois das ruelas de Alfama, Alcântara. Nascido em 2017, o bloco de Carnaval Colombina Clandestina ruma ao Village Underground na tarde de 13 de Fevereiro para animar aquele espaço com o espírito do Brasil. Ao grupo de foliões junta-se ainda a trupe de percussão afrobrasileira Baque do Tejo, com o seu maracatu, para umas quantas horas de música ao vivo entre contentores coloridos.

Se quiser ficar para almoçar e entreter os miúdos, espreite a Cafetaria Village (aberta a partir das 12.00) e confie nos insufláveis.

Os Baque do Tejo arrancam pelas 15.00 e às 16.30 a festa fica a cargo dos Colombina Clandestina, que actuam dois dias antes no Largo de São Miguel, em Alfama, caso não consiga esperar tanto tempo para abanar a anca.