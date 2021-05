O cinema ao ar livre está de volta ao Areeiro até ao final de Setembro

Os ciclos de cinema ao ar livre estão de volta à freguesia do Areeiro durante os meses de Verão. O Jardim Fernando Pessa, na Avenida de Roma, vai transformar-se em sala de cinema nos últimos sábados de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro, a partir das 20.00. A iniciativa realizada pela Junta de Freguesia do Areeiro pretende fomentar no seu território um “dinamismo cultural depois de o ano de 2020 ter ficado marcado por confinamentos e pela suspensão de muitas actividades”.

A programação arranca já a 29 de Maio com a exibição do thriller A Cidade, assinado por Ben Affleck em 2010. A 26 de Junho, os fregueses do Areeiro podem assistir a Assim Nasce Uma Estrela, musical de 2018, realizado e protagonizado por Bradley Cooper. O Sonho Certo, de Kristjan Knigge, é a proposta da autarquia para 31 de Julho. O filme de Christopher Nolan, A Origem, com Leonardo DiCaprio, passa a 28 de Agosto. E o ciclo termina a 25 de Setembro, com a projecção de Um Santo de Vizinho, de Theodore Melfi.

A lotação do espaço obedecerá às normas em vigor da Direcção-Geral de Saúde e os lugares serão devidamente assinalados no solo.

