O cinema grátis ao ar livre regressa em Junho à Quinta das Conchas

A chegada do Verão traz consigo o cinema ao ar livre. O CineConchas regressa a 27 de Junho, prolongando-se até 13 de Julho. O programa, integrado nas Festas de Lisboa, é vasto e para todas as idades, pronto a servir qualquer freguês.

Na Quinta das Conchas, um dos maiores jardins da cidade, as noites quentes de Verão, de quinta a sábado, vão começar a ter vista para as estrelas e para o ecrã. O CineConchas já tem datas marcadas para a sua 12.ª edição: de 27 a 29 de Junho e de 4 a 13 de Julho. Vão ser três semanas mágicas de cinema ao ar livre, todas as noites a partir das 21.45.

O programa conta com vários géneros e cinematografias mundiais, desde dramas históricos a filmes de acção. O primeiro dia arranca com A Revolução Silenciosa, de Lars Kraume, baseado em factos verídicos e que reflecte sobre questões sociais e políticas posteriores à Segunda Grande Guerra.

No dia seguinte, 28 de Junho, é o thriller de acção Hunter Killer, de Donovan Marsh, a roubar-lhe a atenção. Se está a pensar ir com os miúdos, o melhor é ir no dia 29. A diversão está garantida com Força Ralph: Ralph vs Internet.

Na primeira quinzena de Julho, também não vai precisar de fazer filmes: basta voltar à Quinta das Conchas. Nas noites de quinta a sábado, os jardins voltam a receber o ciclo de cinema ao ar livre. O mês começa a 4 de Julho, com Todos Sabem, um thriller psicológico com assinatura do iraniano Ashgar Farhadi, seguindo-se, a 5 de Julho, Viúvas, de Steve McQueen, o mesmo realizador de 12 Anos Escravo, vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2013.

No dia seguinte, 6 de Julho, é o vencedor dos Óscares deste ano, Green Book – Um Guia Para a Vida, de Peter Farrelly, a prender a sua atenção. Segue-se quase uma semana de pausa (dá tempo para ir ver filmes ao ar livre noutras paragens), recomeçando a 11 de Julho, com Guerra Fria, de Pawel Pawlikowski, Melhor Realizador na edição de 2018 do Festival de Cannes.

Pode ainda contar com o drama biográfico Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer e Dexter Fletcher, a 12 de Julho; e o filme de animação Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto, de Dean DeBlois, a 13 de Julho.

A entrada é grátis. Para saber mais, basta estar atento à página de Facebook do CineConchas.

