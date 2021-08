O drag brunch está de volta e traz yoga, bingo e um arraial

Depois de fechar portas na LX Factory em Março do ano passado, o brunch com drag queens da Drag Taste regressa este fim-de-semana para dois dias cheios de actividades nos Anjos.

A pandemia obrigou-os a fechar portas na LX Factory, em Alcântara, mas a Drag Taste, conhecida pelos brunches e eventos com drag queens, conseguiu dar a volta e começou a organizar experiências virtuais para o mundo inteiro. De tal maneira que “Sangria and Secrets With Drag Queens”, já recomendada pelo New York Times, pela Forbes ou pelo Washington Post, se tornou a experiência online do Airbnb número 1 do mundo.

Este fim-de-semana, dias 21 e 22 de Agosto, a Drag Taste volta aos eventos presenciais no Núcleo A70 (antigo Anjos70). “Durante a pandemia a Drag Taste decidiu abandonar a LxFactory, o seu antigo espaço, e mesmo não tendo ainda um Palácio Drag fixo na capital, decidiram que esta era a altura certa para reabrir, mesmo que só durante um fim-de-semana", explicam num comunicado.

No sábado e no domingo haverá nove experiências disponíveis, de manhã à noite, com “mais de cinquenta artistas, desde drag queens, bailarinos, músicos, DJs, acrobatas aéreos, comediantes e muitos outros”, avançam. Entre os nomes no cartaz estão, por exemplo, Teresa Al Dente (host dos eventos Drag Taste), Favela Lacroix, Kiko is Hot, Mariño DJ Set, Lexa BlacK, Lola Herself, Cher No-Billz, Tuxa Fierce e Lovey Musa.

Além do drag brunch que deu fama à casa, haverá um jantar com drag queens, um drag ball para crianças, uma masterclass de saltos altos, uma aula de voguing, drag yoga, bingo, um jam bar e um arraial drag, que promete “sardinhas cor-de-rosa".

Os bilhetes para cada experiência do fim-de-semana “Drag Taste – The Comeback” estão à venda na Ticketline a preços como 20 euros (drag yoga), 35 euros (drag brunch) ou 55 euros (drag dinner).

