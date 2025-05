‘O Esquema Fenício’: Wes Anderson junta família e espionagem

Pouco antes da actual moda dos “Starter Packs” na Internet, houve outra, que embora breve, foi bastante significativa para os cinéfilos: a dos falsos trailers de filmes de sucesso mundial, tal como teriam sido realizados por Wes Anderson, gerados por Inteligência Artificial (IA) e feitos por fãs do realizador de Um Peixe Fora de Água, Moonrise Kingdom e O Grande Hotel Budapeste. Entre os melhores destes trailers brincalhões, todos eles pastiches impecáveis do inconfundível estilo visual de Anderson e que podem ser encontrados no YouTube, estão os de franchises como Guerra das Estrelas, The Matrix, O Senhor dos Anéis e Harry Potter.



Já antes o célebre programa Saturday Night Live tinha feito um sketch com a forma de um trailer de um falso filme de terror de Anderson, intitulado The Midnight Coterie of Sinister Intruders, onde Edward Norton finge ser Owen Wilson, um dos actores favoritos e regulares do realizador. Estas novas brincadeiras digitais em redor da peculiar estética de Wes Anderson levaram ao aparecimento de alguns artigos sisudos sobre os perigos da IA na sua aplicação ao cinema. Mas não se pode negar aos autores dos ditos trailers conhecimento dos tiques cinematográficos do cineasta, muito menos sentido de humor. E não consta que Anderson tenha reagido mal aos ditos.

Eles são, aliás, uma manifestação da enorme popularidade do realizador e do culto que o rodeia. Os seus idiossincráticos filmes podem irritar muita gente e ser aclamados por outra tanta, mas nunca deixam os cinéfilos impassíveis ou desinteressados. Uma fita de Wes Anderson é sempre um acontecimento, e no final deste mês de Maio, no dia 29, estreia-se entre nós a mais recente, O Esquema Fenício, que terá estreia mundial no Festival de Cannes, onde estará em competição pela Palma de Ouro, e foi feita após uma publicidade cómica assinada por Anderson para comemorar os 100 anos de um modelo das canetas Montblanc, que também interpretou, juntamente com Jason Schwartzman e Rupert Friend.

DR O Esquema Fenício

Descrito pelo próprio Wes Anderson como “uma mistura de filme sobre a relação entre um pai e uma filha, e uma história negra de espionagem global”, O Esquema Fenício foi escrito pelo realizador e por Roman Coppola, marcando a sexta colaboração entre ambos em termos de escrita de argumentos. Anderson disse também que a principal inspiração para o filme foi o nascimento da sua filha Freya. E que a sua mulher havia previsto que o feliz acontecimento, e o facto de ser pai pela primeira vez, de certeza o conduziria a fazer uma fita envolvendo um pai dedicado e a sua desvelada filha – e ambos consideravelmente excêntricos, como não podia deixar de ser.

Em O Esquema Fenício, Benicio Del Toro interpreta Zsa-zsa Korda, um magnata das indústrias de armamento de aviação, cuja vida é marcada por acontecimentos peculiares e características insólitas. Entre eles estão o ter sobrevivido a seis acidentes de aviação e ter dez filhos. A sua filha favorita, Liesl (Mia Threapleton) é uma freira que se interessou e envolveu nos negócios da família, e que acompanha o pai para toda a parte. Com eles segue também o tutor de Liesl, Bjorn (Michael Cera). Ao mesmo tempo que o trio vai visitar, para fins de negócios, várias capitais europeias e enclaves secretos no Médio Oriente, desenvolve-se um misterioso plano chamado “O Esquema Fenício”, que ameaça o equilíbrio de poder global e vai levar pai, filha e tutor a descobrir e enfrentar uma rede de corrupção global.

No elenco de O Esquema Fenício, longo e muito variado, como também é habitual nos filmes de Wes Anderson, encontramos vários dos nomes que já têm senha de presença neles, caso de Bill Murray (que faz de Deus), F. Murray Abraham, Rupert Friend, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch ou Scarlett Johansson, e que são acompanhados por estreantes no universo andersoniano como Tom Hanks, Charlotte Gainsbourg, Hope Davis, Jeffrey Wright ou Mathieu Amalric.

