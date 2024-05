‘O Fantasma da Ópera’ chega a Lisboa em Outubro

The Phantom of the Opera

Não é a primeira vez que vemos O Fantasma da Ópera em Lisboa. Em 2019, Armando Calado levou ao Campo Pequeno a versão concerto do espectáculo, com um elenco exclusivamente nacional. Mas, desta vez, quando dizemos que o icónico sucesso de Andrew Lloyd Webber está a chegar a Lisboa estamos mesmo a referir-nos à produção da Broadway, que conta com uma série de 230 figurinos meticulosamente elaborados para capturar a moda dos anos 30, bem como cenários pensados ao mais ínfimo detalhe, que nos prometem transportar para Paris. A estreia em Portugal está marcada para 15 de Outubro, no Campo Pequeno.

Desde a sua estreia no West End de Londres, em Outubro de 1986, que o musical de Andrew Lloyd Webber já ganhou mais de 70 grandes prémios de teatro e foi visto por mais de 160 milhões de pessoas em 46 territórios, 193 cidades e 18 idiomas. Baseado no romance gótico de Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera acontece em Paris no século XIX, onde um génio musical conhecido apenas como o Fantasma circula pelas profundezas da Ópera de Paris e tenta atrair uma jovem soprana chamada Christine Daaé, para que esta se torne sua protegida.

Depois da estreia a 15 de Outubro, às 21.00, há sessões até dia 27 de terça a sexta-feira, sempre às 21.00, e aos fins-de-semana, às 15.30 e às 21.00. Os bilhetes, à venda nos locais habituais e no site da Everything Is New, custam entre 39€ (Galeria 2ª e mobilidade condicionada) e 125€ (Plateia Diamond).

Campo Pequeno. 15-27 Out, Ter-Sex 21.00, Sáb-Dom 15.30/ 21.00. 39€-125€

