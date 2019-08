O Fantasma da Ópera: foram anunciadas duas matinés

Após o anúncio da estreia em território nacional, a forte adesão à versão em concerto d’O Fantasma da Ópera levou à abertura de novas sessões. Nos dias 19 de Outubro, no Porto, e 23 de Novembro, em Lisboa, além dos espectáculos nocturnos, às 21.30, vão acontecer também matinés, pelas 15.00.

O produtor Armando Calado conseguiu uma licença exclusiva para apresentar o famoso musical O Fantasma da Ópera, de Sir Andrew Lloyd Webber, pela primeira vez em Portugal. Depois de terem sido anunciadas as primeiras cinco datas, há agora duas novas sessões: dia 19 de Outubro no Coliseu do Porto e 23 de Novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, ambas às 15.00.

O romance, que estreia no Porto e em Lisboa este Outono, conta a história de um músico com um segredo tenebroso e de uma jovem órfã a quem dá lições de canto durante a noite. A produção conta mais de uma centena de artistas em palco, incluindo as solistas portuguesas Sofia Escobar e Lara Martins, que vão interpretar Christine e Carlotta, respectivamente. É de salientar ainda a existência de um segundo elenco, com os cantores a alternar consoante as diferentes datas.

Com estreias marcadas para 18 e 19 de Outubro, no Coliseu do Porto, e 21, 22 e 23 de Novembro, no Campo Pequeno, em Lisboa, os bilhetes para O Fantasma da Ópera em concerto (em inglês, com legendas em português) encontram-se disponíveis para venda nos locais habituais e na Ticketline, entre os 15€ e os 150€ (com direito a encontro com o elenco, no final do espectáculo).

