O Fialho, de Évora, muda-se para o JNcQUOI Avenida na próxima semana

Duante cinco dias, o restaurante histórico de Évora serve alguns dos seus clássicos no JNcQUOI Avenida, em mais uma semana gastronómica em que casas conhecidas do país se mudam para Lisboa a convite do chef António Bóia. O Fialho, onde nem sempre é fácil conseguir mesa, estará no JNcQUOI de 6 a 10 de Setembro.

Porto seguro para a boa comida tradicional alentejana, em Lisboa O Fialho vai servir alguns dos seus clássicos, a começar desde logo pelo couvert de torresmos em rissol (12€). Nas entradas, não faltarão a salada de cogumelos com hortelã, linguiça e alho (17€), os espargos bravos com ovos e presunto (19€), o escabeche de perdiz (26€) ou a tomatada sobre torricado e ovos de codorniz (23€).

Nos pratos principais, estarão disponíveis três opções, todas elas bem conhecidas entre os clientes do restaurante alentejano: cação em massa pimentão e migas gatas de bacalhau (32€); bochechas em vinho tinto com migas de batata e tomate seco (33€); e empada de perdiz com salada verde (32€). Para a sobremesa, dois doces típicos, o tecolameco (11€) e o Torrão Real de Évora (11€).

A funcionar no centro histórico de Évora há mais de 70 anos, O Fialho, fundado por Manuel Fialho, tornou-se rapidamente numa referência da zona. Actualmente, segue nas mãos de Helena e Rui Fialho, a terceira geração da família. Em Julho, foi notícia a morte de Amor Fialho aos 89 anos. “Pai, amigo, relações públicas, gestor, fundador”, lia-se, então, na nota do restaurante, que destacava como Amor Fialho “dedicou a sua vida à gastronomia portuguesa, nomeadamente, à defesa da gastronomia alentejana que serviu e serve de inspiração as novas gerações”.

Este menu está disponível ao almoço e ao jantar, mas é aconselhável reserva (219 369 900, bookatable@jncquoiavenida.com).

JNcQUOI, Av da Liberdade 182/184. Todos os dias 12.00-00.00

