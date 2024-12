O filme mais longo de sempre (857 horas!) vai ser exibido em Lisboa

Logistics (2012) é um filme experimental sueco de Erika Magnusson e Daniel Andersson que responde à pergunta "De onde vêm as coisas?", neste caso um pedómetro, à venda numa loja de Estocolmo. Como é que lá chegou, de onde veio, onde foi feito, de onde vieram os componentes? É o que o filme mostra ao longo de 857 horas, ou seja, 35 dias e 17 horas.

Logistics desenrola-se em tempo real. Parte da loja de Estocolmo e começa a recuar para o percurso de distribuição, de produção e de obtenção das matérias-primas, dando-nos tempo para pensar sobre as cadeias de abastecimento globais e os monumentais sistemas por trás da produção dos bens de consumo banais do dia a dia. Logistics convida os espectadores a repensar a sua relação com o consumo e o tempo.

As primeiras oito horas vão ser exibidas presencialmente no auditório da Escola das Artes da Universidade Autónoma, este domingo, 14 de Dezembro, a partir das 10.00. O filme completo estará disponível online no site da mesma instituição. Se quiser fazer uma grande batota, há uma versão cortada, só com 72 minutos, que também pode ver online (vídeo abaixo).

O responsável pela programação é o Cinema Círculo, que quer mostrar obras, formatos e geografias que não se encontram nas salas de cinema lisboetas e quer promover reflexão, debate e pensamento crítico. Actualmente, com o apoio da Escola das Artes da Autónoma tem promovido a projecção, em sessão contínua, no último sábado de cada mês, de filmes de longa duração – este bate todos os recordes.

Escola das Artes da Universidade Autónoma. Rua Fernando Assis Pacheco, 207. 14 Dez (Dom) 10.00. Entrada livre

