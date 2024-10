O Grande Museu Egípcio está finalmente aberto – bem, mais ou menos

Após 12 anos de atrasos, parece que o muito aguardado Grande Museu Egípcio, situado em frente às pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, abriu finalmente as suas portas aos visitantes.

Bem, mais ou menos. Oficialmente, o museu ainda não abriu na totalidade – no entanto, deu início esta semana a um período experimental, com 12 das salas do edifício a receberem visitantes (portanto, a nossa lista das melhores inaugurações de museus deste ano estava quase certa).

Os atrasos na abertura do museu devem-se a vários factores. Antes de mais, o custo (as obras do museu ascenderam a quase mil milhões de dólares), depois a instabilidade política no país e, claro, os atrasos causados pela pandemia. A data de abertura foi adiada várias vezes (estava inicialmente prevista para 2012) e ainda não sabemos exactamente quando é que o local estará totalmente aberto ao público.

O que sabemos é o que podemos esperar. O museu albergará uns impressionantes 100 mil objectos, incluindo artefactos do túmulo do rei Tutankhamon, que remontam a 700.000 a.C. Cada sala contém objectos e peças de arte classificadas por dinastia, e as galerias principais vão desde o Reino Antigo (2649-2130 a.C.) até ao Terceiro Período Intermédio (1070-664 a.C.), segundo a Al Jazeera.

Quando estiver aberto na sua totalidade, este será o maior museu arqueológico do mundo, com 500 mil metros quadrados, ou seja, 50 hectares. A experiência agora em curso foi pensada para detectar eventuais problemas, como, por exemplo, quais as áreas do museu que poderão estar sujeitas a sobrelotação.

