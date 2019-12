“O Império Contra-Ataca” sob a batuta da Orquestra Gulbenkian

A luta na galáxia muito, muito distante mais famosa do cinema vai voltar a acontecer ao som da banda sonora de John Williams. A Orquestra Gulbenkian vai interpretá-la ao vivo em Janeiro, com a projecção do filme O Império Contra-Ataca. A popularidade de Star Wars recomenda aquisição de bilhete antecipada.

Com saudades de ver Yoda treinar Luke Skywalker para ser tornar um cavaleiro Jedi e Han Solo cortejar a Princesa Leia, enquanto Darth Vader retorna para combater as forças rebeldes? O Museu Calouste Gulbenkian vai exibir O Império Contra-Ataca, episódio V da saga Star Wars, com um bónus: a indissociável música de John Williams será interpretada ao vivo pela Orquestra Gulbenkian, sob a direcção do maestro Thiago Tiberio. Há sessões nos dias 9, 10 e 11 de Janeiro do próximo ano.

Caso precise de se relembrar do argumento de Lawrence Kasdan e Leigh Brackett, os tempos são negros para a Rebelião e, após um devastador ataque à sua base no planeta gelado de Hoth, os Rebeldes separam-se devido às perseguições imperiais. Para que tudo acabe bem (ou lá perto), Luke Skywalker vai em busca do misterioso Mestre Jedi Yoda. O objectivo é aprender a dominar a Força.

As sessões arrancam às 20.00 na quinta e na sexta-feira e às 17.00 no sábado. O preço dos bilhetes, disponíveis na bilheteira online da Gulbenkian, varia entre 28€ (plateia/zona 3) e 78€ (plateia/zona 1).

Museu Calouste Gulbenkian. Qui-Sex 20.00-22.27 e Sáb 17.00-19.27. 28-78€.

