O irmão de Billie Eilish vai tocar no NOS Alive 2025

Finneas, produtor e irmão de Billie Eilish, vai actuar no NOS Alive, no próximo ano. O artista vencedor de 10 Grammys vai subir ao Palco Heineken, a 11 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, assinalando assim a sua estreia em Portugal.

Com uma respeitável carreira a solo, o compositor lançou, no presente ano, For Cryin' Out Loud!, o seu segundo álbum em nome próprio. Este trabalho ajudou-o a estabelecer uma identidade mais definida e que o separa do estrelato da irmã.

“Para um homem com 10 prémios GRAMMY em seu nome, demorou, surpreendentemente, muito tempo para FINNEAS encontrar um som a solo que fosse inconfundivelmente seu”, escreve a crítica de música Lisa Wright, na revista DIY, concluindo que este trabalho “prova que ele é mais do que capaz por si próprio”.

Além do trabalho a solo e com Billie, Finneas colaborou também com uma surpreendente lista de artistas como Ashe, Ringo Starr, Lizzy McAlpine, Justin Bieber, Halsey, Demi Lovato, Kid Cudi, girl in red, James Bay, Selena Gomez, Camila Cabello e Tove Lo.

O produtor venceu dois Óscares, na categoria de Melhor Canção Original, por “No Time To Die” do filme 007: No Time to Die e “What Was I Made For?” do filme Barbie.

Para o NOS Alive estão já confirmados Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sammy Virji, St. Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

