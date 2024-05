O italiano Daniele Polito é o novo chef executivo do Ritz

O chef italiano Daniele Polito vai substituir o francês Pascal Meynard na cozinha do hotel Ritz Four Seasons de Lisboa. Polito era, actualmente, sous chef executivo no Four Seasons em Londres, na Ten Trinity Square. Apesar de ainda não ter sido anunciado publicamente, a sua vinda para Portugal já foi comunicada no Ritz. Ao que a Time Out apurou, começa a trabalhar em Junho.



De Pescara, foi em Itália que Polito se iniciou na cozinha, ainda miúdo – tinha 14 anos –, para depois se formar na ALMA, a Escola Internacional de Cozinha Italiana. Desde então, trabalhou em várias cidades do mundo, com uma carreira feita em restaurantes de hotéis, grande parte da cadeia Four Seasons. No Ritz, em Lisboa, assume pela primeira vez a chefia executiva.



Nos últimos meses, foram algumas as entrevistas feitas em Lisboa a chefs (portugueses e estrangeiros) para o lugar deixado vazio por Pascal Meynard, responsável por toda a operação do hotel de cinco estrelas, à excepção do Cura, restaurante com estrela Michelin liderado por Pedro Pena Bastos. A Time Out sabe que não foi fácil encontrar um substituto à altura do chef francês, que comandava a cozinha do hotel Ritz Four Seasons de Lisboa há 15 anos (Meynard decidiu no final do ano passado voltar a França).



A posição acabou entregue a Daniele Polito, que se tinha mudado para Londres em 2022, vindo de Four Seasons Hotel em Seul, na Coreia do Sul. O currículo do chef italiano no grupo já remonta, no entanto, a 2010, quando começou a trabalhar no Four Seasons em Milão. Daí saiu para o Savoy, em Londres, e depois para o The Beaumont, também na capital britânica, até ter voltado em 2017 para o Four Seasons Hotel Kuwait.

Nas suas mãos ficará agora o Varanda, bem como toda a gestão que a chefia executiva do hotel implica, dos pequenos-almoços aos grandes eventos, bem como os projectos futuros que o hotel inaugurará.

