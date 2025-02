O Jameson Arraial St. Patrick’s está de volta com EU.CLIDES

Com a promessa de um evento maior e mais ambicioso, o Jameson Arraial St. Patrick’s está de volta para a oitava edição. Vai acontecer a 21 de Março, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e a primeira confirmação é o artista luso-cabo-verdiano EU.CLIDES.

Através de estilos como o hip-hop, gospel, electrónica ou música de intervenção portuguesa, o cantautor tem se afirmado em Portugal como uma das vozes do futuro. No seu disco de estreia, DECLIVE, 2023, apresenta narrativas atentas e preocupadas com o mundo que o rodeia, cantando músicas sobre a crise de arrendamento (“Tê Menos 1”), mas também sobre personagens que vivem uma vida embebida pela violência e álcool (“Venham Mais 7”).

Esta é apenas a primeira de várias confirmações, de um evento que não se faz apenas de música. No recinto do Jameson Arraial St. Patrick’s poderá encontrar um food corner com propostas gastronómicas variadas, um stand de tatuagens e até uma barbearia gratuita.

Os bilhetes já estão à venda através da 3cket e há duas opções disponíveis nesta primeira fase: um bilhete de 25€, que inclui um Jameson Ginger & Lime, uma dose de comida e uma água; e um bilhete de 30€, que oferece um Jameson Black Barrel Sour, um Jameson Ginger & Lime, uma dose de comida e uma água.

Parque Eduardo VII. 21 Mar (Sex). 18.30. 25€-30€

