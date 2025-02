O jogo imersivo “mais assustador de Portugal” está de volta a Camarate

Aviso: se for uma pessoa sensível ou se tiver problemas cardíacos, talvez seja melhor deixar este evento de parte. O Sanatório – O Jogo Imersivo de Terror está de volta e quer testar os participantes até aos seus limites. Com uma edição única em 2025, acontece nos dias 21 e 22 de Março, em Camarate, que promete tornar-se o epicentro do horror psicológico.

Depois de três edições esgotadas, esta experiência está de volta ainda mais intensa, perturbadora e real. "O Sanatório não é apenas um jogo. É uma experiência visceral, onde cada participante é arrastado para um pesadelo vivo. Não há escapatória fácil. Não há forma de prever o que te espera. Há apenas o medo", avisa Lázaro Prego, autor e produtor do evento, em comunicado.

"Para além da adrenalina constante, fez-me descobrir muitas coisas sobre mim próprio, porque tive reacções insanas a estímulos que nunca tinha vivido", conta Luís, um dos participantes, citado na mesma nota.

Neste jogo, os participantes assumem o papel de visitantes de um sanatório abandonado, no qual os ecos do passado não ficaram adormecidos. Há enigmas macabros, corredores escuros e presenças inquietantes que vão testar cada nervo do teu corpo. E é importante não esquecer que os pacientes... nunca partiram realmente.

Cada sessão deste jogo dura mais de 90 minutos e é exclusiva para maiores de 18 anos.

EM507-1 Camarate. 21-22 Mar (Sex e Sáb). 20.20-01.00. 28€

