O lixo de Lisboa vai passar a ser separado com a ajuda de inteligência artificial

A tecnologia de triagem digital automatizada da Recycleye, uma empresa de engenharia ambiental londrina, vai ser instalada no Centro de Triagem do Lumiar. O investimento – anunciado pela Valorsul esta terça-feira, 3 de Junho – vai permitir um aumento do volume de embalagens de cartão para bebidas triadas e enviadas para reciclagem.

A solução agora apresentada utiliza, esclarece-se em comunicado, “visão computacional e robótica para detectar e separar automaticamente os resíduos”, neste caso embalagens de cartão para bebidas. O projecto é co-financiado pela Sociedade Ponto Verde, através do seu programa de inovação aberta Re_source, juntamente com a Tetra Pak. O objectivo é assegurar que mais resíduos de embalagens da zona de Lisboa são reciclados.

A tecnologia já foi implementada com sucesso em instalações de triagem em todo o Reino Unido, bem como noutras cidades europeias. Com recurso a uma base de dados única de imagens de resíduos e a inteligência artificial, o robot é capaz de detectar com precisão os materiais a triar, ao identificar visualmente os objectos, incluindo os que são feitos com várias camadas, como as embalagens de cartão para bebidas.

“Anteriormente, a detecção automática de embalagens de cartão para bebidas era um desafio para a tecnologia de triagem tradicional, o que levava a que menos artigos fossem triados para reciclagem”, lê-se na mesma nota. “À medida que os artigos passam ao longo do tapete [de triagem], o sistema Recycleye Vision analisa e regista os dados de cada objecto detectado, fornecendo uma análise quase em tempo real sobre a composição dos materiais.” E pode funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana.

“Estamos orgulhosos por investir no primeiro robot de triagem de resíduos com IA a ser instalado em Portugal”, declara António Afonso, da Valorsul. “Esta inovação permitir-nos-á, não só separar mais material para reciclagem, apoiando os objectivos ambientais de Lisboa, mas também compreender as oportunidades mais amplas que a triagem robótica oferece noutras áreas do nosso negócio.”

Segundo a gestora de sustentabilidade da Tetra Pak Iberia, Ingrid Falcão, a utilização desta tecnologia também garante que materiais valiosos não se perdem e são reutilizados para “benefício da economia portuguesa”.

