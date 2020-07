O maior baloiço de Portugal inaugurou às portas do Gerês

Nas imediações deste baloiço, pastam livremente vacas cachenas e cavalos garranos. Lá em cima, há uma vista de 360º para o Parque Nacional da Peneda-Gerês. A natureza em estado puro é o grande atractivo daquele que é "o maior baloiço de corda em Portugal".

Inaugurado a 11 de Julho, foi erguido no alto do Mezio, em Arcos de Valdevez, numa estrutura de madeira com 7,60 metros de altura. O acesso é livre e aberto todos os dias, 24 horas por dia.

Para lá chegar, basta andar 120 metros a pé ou de bicicleta. O Baloiço do Mezio fica na freguesia de Cabana Maior, perto da aldeia do Soajo, do Parque de Campismo da Travanca e da Porta do Mezio, uma das cinco portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Pode encontrá-lo nas coordenadas 41°53'36.2"N 8°19'12.3"W – consulte o mapa.

Veja as imagens e o vídeo de apresentação:

