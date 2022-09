O maior veleiro do mundo está em Lisboa. E pode visitá-lo até quinta

O histórico Götheborg of Sweden está atracado em Lisboa pela primeira vez. As visitas guiadas realizam-se até quinta-feira, 8 de Setembro.

Há 17 anos, o histórico Götheborg of Sweden, o maior navio transoceânico de madeira do mundo, aventurou-se numa grande expedição: foi da Suécia à Ásia e depois fez o caminho inverso. Em Junho deste ano, arrancou a segunda “Asian Expedition”, e a paragem em Portugal é a oitava escala da viagem – a primeira no sul da Europa e a mais longa também. O veleiro está atracado na Gare Marítima da Rocha Conde de Óbidos, em Alcântara, desde segunda-feira, 5 de Setembro. E aí ficará, aberto a visitas guiadas, até quinta-feira, dia 8.

“A nossa missão é promover o comércio sueco-asiático e criar novas oportunidades de negócios. Durante a expedição, o navio fará escalas em diferentes portos e cidades ao longo do percurso”, escreve a organização em comunicado. Na mesma nota, dá conta da rota e da história do Götheborg of Sweden, uma réplica de um navio com o mesmo nome que representava a Companhia das Índias Orientais até encalhar e afundar ao largo de Gotemburgo em 1745.

A actual réplica começou a ser construída em 1995, depois de se ter recuperado o navio original, e ficou terminada em 2003, ano em que foi lançada ao mar. Entre 2005 e 2007, o novo veleiro realizou a sua primeira viagem de ida e volta à Ásia, tendo depois realizado diferentes expedições à Europa, a mais recente em 2015.

As visitas têm duração de uma hora e acompanhamento dos marinheiros da embarcação, que se encontram disponíveis para responder a todas as suas questões. O bilhete, que pode adquirir online ou no local, custa entre 15€ (para adultos) e 7,50€ (para crianças e jovens dos cinco aos 16 anos). Mas é possível visitar gratuitamente a exposição alusiva à história do navio, que se encontra no exterior.

Se quiser saber como realmente funciona a vida a bordo de um veleiro, também é possível juntar-se à tripulação e navegar na rota Lisboa–Málaga (e nos percursos seguintes). O navio conta com cerca de 20 tripulantes profissionais e pelo menos 50 membros do público, que assumem o papel de marinheiros durante uns dias. Como o número de participantes é limitado, deverá candidatar-se online. O navio parte para Málaga no dia 9 de Setembro e continua a sua viagem pelo Mediterrâneo durante o Inverno.

Ter 13.00-21.00, Qua-Qui 10.00-17.30. 7,50€-15€. Grátis até aos quatro anos.

