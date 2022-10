O melhor da Estremadura à prova em Lisboa e no Estoril

Portugal partilha mais de 400 quilómetros de fronteira com a Estremadura, mas a fronteira desaparece na 3.ª edição do “Experimenta Extremadura”, que arranca a 7 de Outubro, no Casino Estoril, com um concerto protagonizado por Ostalinda Suárez, que funde música clássica, contemporânea e flamenca.

O Instituto Cervantes de Lisboa junta-se à festa e acolhe um ciclo de cinema, com a projecção de dois filmes espanhóis nos dias 18 (Bienvenidos a España, de Juan Antonio Moreno) e 25 de Outubro (Karen, de María Pérez Sanz), sempre às 18.30. Ainda antes, inaugura-se a exposição “Atos de Fé/ Ações Concretas. (Julián Rodríguez. Tipógrafo)”, no dia 13, e mais tarde, a 26, também às 18.30, haverá uma conversa sobre o universo literário de Julián Rodríguez.

Para os fãs dos enchidos ibéricos, a gastronomia também estará em destaque entre 19 e 31 de Outubro, nos restaurantes Rubro, em Lisboa e Cascais, com uma ementa focada em pratos típicos da Estremadura. Já para abater as calorias a mais, está prevista uma Jornada Ibérica sobre Inclusão, Desporto e Alimentação (19 Out, Qua 12.00), em parceria com os ginásios GO Fit. No dia seguinte, 20 de Outubro, realiza-se o XVll Encontro de Vinhos Extremadura-Alentejo, no restaurante Rubro Avenida.

Se o que quer é ouvir música e, quem sabe, dar um pezinho de dança, o Hot Clube Portugal propõe três dias de jazz da Estremadura. Cinco conjuntos de músicos da região espanhola vão apresentar os seus mais recentes trabalhos nos dias 20, 21 e 22 de Outubro. “Todos eles incluem músicos portugueses nos seus grupos, mostrando a harmonia e as boas relações que existem dos dois lados da fronteira neste estilo musical. O jazz vem das mãos do Quarteto Pedro Calero, Quarteto Pablo Romero, Quinteto Narci González, Grupo Javier Alcántara e Quarteto Zazu Oses”, lê-se em comunicado.

A programação inclui ainda uma apresentação especial do Turismo da Estremadura, a 26 de Outubro, no B the Travel Brand Xperience; mais uma edição do Meet Extremadura, que vai reunir, no dia 27, empresários do sector do turismo da região espanhola com profissionais do sector e agências de viagens em Portugal; e actividades para as famílias, nomeadamente oficinas de cerâmica, a 22 de Outubro, no Museu de Lisboa – Teatro Romano.

Vários locais (Estoril, Lisboa e Cascais). 7-31 Out, vários horários. Vários preços.

+ Um sucesso em Espanha, uma novidade em Portugal: há salero japonês no Kabuki

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana