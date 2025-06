“O melhor festival de fado do mundo” vai fechar o Verão musical em Alfama

O Caixa Alfama está de volta para mais uma edição que promete encher as ruas do histórico bairro com muita música. Nos dias 26 e 27 de Setembro, artistas como Kátia Guerreiro, Gisela João, os irmãos Hélder e Pedro Moutinho ou Rão Kyao espalham-se em 12 palcos diferentes, naquela que é considerada uma das maiores celebrações do fado em Portugal ou o “melhor festival de fado do mundo”, tal como disse Luis Montez, da Música no Coração, a empresa organizadora do festival, na apresentação do evento, que aconteceu na Casa do Fado, esta quarta-feira, 4 de Junho.

A edição de 2025 volta a transformar Alfama num percurso de descoberta e reencontro com o fado, com actuações em igrejas, auditórios, largos, colectividades e até janelas. Entre os espaços já habituais destacam-se o Rooftop do Terminal de Cruzeiros (Palco Ermelinda Freitas), o Museu do Fado, o Auditório Abreu Advogados (Palco Amália), o Largo do Chafariz de Dentro (Palco Santa Maria Maior), a Igreja de Santo Estêvão, a Igreja de São Miguel, o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, o Grupo Sportivo Adicense, a Sociedade Boa União, o Memmo Alfama Hotel e o Fado à Janela, no Largo de São Miguel.

A programação cruza diferentes gerações e nomes consagrados e vozes emergentes. No primeiro dia, Gisela João, Katia Guerreiro – a celebrar 25 anos de carreira –, os irmãos Moutinho, Viviane, Lenita Gentil ou os Bandidos do Cante com Bruno Chaveiro são alguns dos destaques.

No segundo dia, tal como já tem sido tradição, o festival vai prestar homenagem a uma figura do fado, tendo escolhido Maria da Fé, voz de fados como “Valeu a Pena” ou “Até que a voz me doa”. O momento central será o concerto “Em Casa d’Amália ao Vivo – Celebra Maria da Fé”, com a participação da própria, Ana Moura, António Zambujo, Camané, Jorge Fernando, José Manuel Neto, além do habitual anfitrião José Gonçalez. Marco Rodrigues e Alexandra completam o cartaz do Palco Caixa.

Outros nomes confirmados incluem o lendário Rão Kyao – que vai actuar na Igreja de São Miguel –, Pedro Jóia & José Manuel Neto, Ana Sofia Varela, Tânia Oleiro, Jorge Baptista da Silva, Vânia, Valéria, Kajó Soares e Teresa Tapadas ou Nani Nadais, descrito como um fadista humorista. As casas de fado do bairro também estarão representadas, com actuações promovidas pela Associação de Comerciantes do Bairro de Alfama.

Até 30 de Junho, o passe de dois dias custa 35 euros e o bilhete diário 25 euros. Os preços sobem para 40 e 30 euros a partir de Julho, e para 45 e 35 euros a partir de Setembro.

Alfama (Lisboa). 26-27 Set (Sex-Sáb). 25€ (diário)-35€ (passe geral)

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp