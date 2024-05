O muito aguardado Museu da Nintendo vai finalmente abrir portas este ano

Depois de três anos de atrasos, as obras de construção nesta antiga fábrica japonesa foram oficialmente dadas como concluídas. Inauguração deve acontecer no Outono.

Há uma série de museus estranhos e maravilhosos a abrir este ano, desde o Museu da Canoa do Canadá até ao Museu dos Sem-Abrigo em Londres. Mas uma das novidades mais entusiasmantes no calendário, para esta Primavera, era o Museu da Nintendo em Quioto, no Japão. A inauguração não chegou a acontecer. No entanto, as coisas podem estar prestes a mudar.

A empresa de videojogos tinha grandes expectativas para este museu, pensado para albergar desde a Nintendo Switch até artefactos que remontam ao início da Nintendo como fabricante de baralhos de cartas. A primeira data de abertura anunciada pela empresa era 2021, mas esta acabaria por ser adiada para a Primavera de 2024. E, agora que estamos quase no Verão, a espera continua.

Embora não seja claro o motivo por que o museu demorou tanto a ver a luz do dia, é seguro presumir que teve algo a ver com a obra de reconversão do espaço. O local era uma antiga fábrica da Nintendo, onde se faziam as reparações de consolas e outros produtos antigos. Agora, parece que a sua transformação em museu está finalmente completa.

No mais recente relatório financeiro do museu, a Nintendo confirmou que as obras no local em Uji City estão concluídas. “O edifício do museu já está completo e estamos a preparar-nos para a abertura”, lê-se no relatório. “Como prevemos que esses preparativos levem algum tempo, definimos a abertura para o Outono de 2024.”

É uma boa notícia para todos os fãs de Super Mario, para os jogadores de Wii Sports e para os fãs da Nintendo em geral. Por cá, vamos continuar atentos ao anúncio de uma data específica.

