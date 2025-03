O mundo de ‘Minecraft’ chega a Almada este fim-de-semana

De 22 de Março a 20 de Abril, o Almada Forum terá um espaço dedicado ao filme inspirado no famoso videojogo, que está prestes a chegar aos cinemas.

Minecraft, jogo que conquistou milhões de fãs por todo o planeta, tornou-se num mundo no grande ecrã com Um Filme Minecraft, do realizador Jared Hess, que se estreia a 3 de Abril. Antes disso, também será um mundo interactivo em Almada.

Já este fim-de-semana vai poder entrar na realidade cúbica de Minecraft no Almada Forum. De 22 de Março a 20 de Abril, a Praça da Natureza, no piso 0 do centro comercial, vai ser palco de uma experiência imersiva para fãs, sejam eles mais antigos ou mais recentes. A entrada é gratuita.

Em concreto, o Almada Forum terá um portal para este mundo de blocos e pixeis, onde pode encontrar quatro estações de jogo. Para que possam colocar a criatividade e a memória à prova, os visitantes terão à sua disposição 100 blocos gigantes espalhados por todo o espaço, não só para que possam construir estruturas com base no filme, mas também mesas com cubos magnéticos e tablets que permitem a interacção com o próprio jogo.

No final, o Mundo Minecraft conta tem uma photowall com imagens do filme, para que os fãs possam guardar esse momento para a posteridade.

Almada Forum (Rua Sérgio Malpique, Almada). Dom-Qui 10.00-23.00; Sex-Sab 10.00-00.00. Entrada gratuita

