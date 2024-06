O Museu do Traje fechou para obras. Requalificação deverá durar dois anos

O museu fechou portas na última segunda-feira, mas o Parque Botânico do Monteiro-Mor vai continuar aberto e com programação.

Localizado no Palácio Angeja-Palmela, Paço do Lumiar, o Museu Nacional do Traje encerrou portas na passada segunda-feira. O motivo? Obras de requalificação do edifício, projectadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas o espaço verde adjacente – Parque Botânico do Monteiro-Mor –, com 11 hectares, continua aberto no habitual horário e a receber as actividades normalmente programadas pelo museu.

Numa primeira fase, o museu dará início ao reacondicionamento dos serviços e colecções, cerca de 40 mil peças que contam a história do vestuário do século XVIII à actualidade. Segundo a Time Out conseguiu apurar, o processo prolongar-se-á por, pelo menos, nove meses, havendo depois uma duração mínima estimada de dois anos para as obras de requalificação.

Em funcionamento continua também a loja, onde podem ser encontrados artigos e publicações desta e outras instituições da Museus de Portugal, bem como a biblioteca e o centro de documentação, estes mediante marcação prévia, de terça a sexta-feira, entre as 10.00 e as 13.00 e as 14.30 e as 17.00.

Largo Júlio de Castilho (Lumiar). 21 756 7620. Ter-Dom 10.00-13.00, 14.00-18.00. 3€ (entrada no parque)

+ Como é que o nosso cérebro linguístico evoluiu? O Pavilhão do Conhecimento explica