O novo romance de Chico Buarque chega a Portugal em Setembro

Chico Buarque, lenda da música brasileira, celebra o seu 80.º aniversário esta quarta-feira, 19 de Junho. Para assinalar a data, a Companhia das Letras anuncia a chegada do seu novo romance no próximo dia 23 de Setembro. Num registo de auto-ficção, Bambino a Roma é o retrato efabulado do fim da sua infância e do começo da adolescência, ambientado na época em que esteve emigrado na Europa, em Roma, na década de 1950.

“Ao longo das páginas deste livro irresistível – a um tempo comovente e inquietante –, somos transportados para um cenário que combina memórias e imaginação, e que nos revela um rapaz à descoberta da Cidade Eterna, dos laços de amizade, dos sonhos que se evaporam, dos primeiros desejos”, lê-se em comunicado da editora.

Francisco Buarque de Hollanda, mais conhecido por Chico Buarque, nasceu no Rio de Janeiro, a 19 de Junho de 1944. Compositor, cantor e ficcionista, é um dos mais célebres e admirados artistas de língua portuguesa. Estreou-se no romance em 1991, com Estorvo, pelo qual recebeu o Prémio Jabuti, o mais tradicional prémio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, que o voltou a premiar em 2003 com Budapeste e em 2009 com Leite Derramado, mas a sua obra não ficou por aí, estentendo-se inclusive ao conto, com Anos de Chumbo. Em 2019, Chico Buarque recebeu o Prémio Camões, a mais alta distinção para autores de língua portuguesa.

