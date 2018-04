O Out Jazz está de volta: descubra quando e em que jardins da cidade

A 12ª edição do Out Jazz invade os espaços verdes de Lisboa a partir de Maio. Até Setembro, há jazz, funk, soul, electrónica e hip-hop mais amigos do ambiente.

Jardim da Torre de Belém, Keil do Amaral (Monsanto), Parque Eduardo VII, Jardim da Estrela e Jardim do Campo Grande. Cinco espaços verdes, cinco meses de música gratuita todos os domingos às 17.00. É o regresso do Somersby Out Jazz, com um cartaz cheio de nomes conhecidos, como DJ Kwan, Mr. Mute, Kaspar, Hugo Antunes Trio, Orlando Santos, Nuno Leote, Kronic, DarkSunn, Blasph, Maskarilha, Cláudia Franco, Helder Russo e Carlos Cardoso.

A edição mais verde de sempre vai promover os copos reutilizáveis e banir as palhinhas – numa aliança com o Movimento Claro, que procura reduzir a utilização de plástico. “O Somersby Out Jazz caminha todos os anos para uma maior consciência global, onde determinadas acções implementadas visam consciencializar o público para a sustentabilidade e defesa da natureza com bastante sucesso”, diz em comunicado José Filipe Rebelo Pinto, fundador do festival ao ar livre.

Entre as novidades musicais desta 12ª edição, estão os sábados de Maio no Parque da Bela Vista Sul. Conte com hip-hop e R&B com curadoria da BALLIN', cujos embaixadores são o DJ Nel’Assassin, o DJ Maskarilha e Camboja Selecta.

Já não há Verão sem Out Jazz, por isso pegue no cartaz e pendure-o na porta do frigorífico, para não perder pitada.

6 Maio a 30 de Setembro. Vários locais.