O Palácio Baldaya faz oito anos e celebra com Ana Bacalhau, UHF e Leo Middea

O Palácio Baldaya, em Benfica, comemora o oitavo aniversário com uma programação que se estende pelo fim de Agosto e o início de Setembro. Nestas celebrações, vai ser possível ver concertos de Ana Bacalhau, Leo Middea e UHF.

Esta oferta cultural arranca a 30 de Agosto com dois concertos: Ana Bacalhau sobe ao palco às 17.00, com canções que têm marcado o seu percurso a solo, e à noite, pelas 21.00, o músico brasileiro Leo Middea apresenta-se em Lisboa com o seu tom intimista e a energia das novas composições.

No dia seguinte, 31 de Agosto, é a vez dos UHF, históricos do rock português, que actuam às 17.00 com um alinhamento que deverá revisitar vários dos seus clássicos, como “Cavalos de Corrida” ou “Menina Estás à Janela”. As comemorações terminam a 1 de Setembro, às 19.00, com o grupo Alma de Coimbra, que leva o fado de Coimbra até Benfica para fechar o aniversário em tom de serenata.

A programação do aniversário integra-se numa agenda cultural mais ampla preparada pela Junta de Freguesia de Benfica para Agosto e Setembro, que inclui cinema, teatro, exposições, Cante Alentejano, o regresso do Padre Nuno Rosário Fernandes para dois concertos e ainda o festival EntrePortas, com nomes como Os Quatro e Meia, Carolina Deslandes e Ivandro.

Palácio de Baldaya, Estrada de Benfica, 701 A. 30 Ago-1 Set. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp