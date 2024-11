O passado e o presente da filigrana em exposição na Roca Gallery

Numa viagem temporal, desde o princípio desta joalharia lisboeta, frequentada pela elite da cidade, até à sua dedicação em exclusivo à filigrana, a nova exposição do Roca Gallery pretende mostrar "como esta arte secular se mantém viva e vibrante", de acordo com o comunicado. Patente até ao dia 27 de Dezembro, celebra o aniversário da Joalharia do Carmo através de jóias feitas à mão por artesãos, e recriações de algumas peças.

"Esta exposição, ao celebrar os 100 anos da Joalharia do Carmo, celebra também aquele que é o design e o saber fazer inerentes a esta arte", conta Emílio Salazar, director geral da Roca em Portugal.

Além da Torre de Belém, a mostra "Filigrana: 100 Anos de Joalharia do Carmo" revela os tradicionais motivos desta arte através de outras criações. O destaque vai para o Coração de Filigrana La Casa de Papel, que agora pertence à actriz Úrsula Corberó.

No âmbito desta iniciativa, a decorrer no edifício da Praça dos Restauradores, no dia 21 de Novembro haverá uma mesa redonda em torno dos novos desafios da filigrana portuguesa, proporcionando assim um espaço de debate aberto a todos os visitantes acerca do futuro desta arte.

Praça dos Restauradores, 46. Seg-Sex 10.30-17.30. Até 27 Dez. Entrada gratuita

