O Pátio das Antigas: A Sanzala do Campo Grande

Propriedade do Duo Ouro Negro, o restaurante e boîte Sanzala apresentava música ao vivo e chegou a ter um espectáculo de “danças metropolitanas e ultramarinas”.

Quem passasse pelo Campo Grande no Verão de 1965 dava de caras com o insólito cenário de uma sanzala africana em pleno local. Era o restaurante e boîte com o mesmo nome, propriedade dos músicos Raúl Indipwo e Milo MacMahon, que formavam o popular Duo Ouro Negro. Inaugurado em Junho de 1965, o estabelecimento procurava recriar o ambiente de uma típica sanzala, e tinha, para refeições ao ar livre nos dias bons, uma esplanada com chapéus de sol em colmo.

Funcionando até de madrugada, a Sanzala possuía, para uso próprio, um galinheiro com galinhas, patos e faisões, que de vez em quando era assaltado, dizendo-se que as aves iam parar às panelas e aos fogões de alguns dos vizinhos do restaurante. A Sanzala apresentava música ao vivo, muita dela por artistas africanos, brasileiros e espanhóis, e tinha um espectáculo próprio, com “danças metropolitanas e ultramarinas”. O próprio Duo Ouro Negro tocava lá muitas vezes. Celebravam-se passagens do ano e carnavais, com ceias memoráveis pela comida africana servida, e havia mesmo, de vez em quando, espectáculos de humor ao vivo.

A Sanzala fechou as portas em 1973, tendo aberto em seu lugar, em 1975, o Café-Concerto Frou-Frou, do empresário Sérgio de Azevedo, que encerraria pouco depois, em 1978. Foi substituído pelo Bingo do Sporting nos anos 80, posteriormente demolido para dar lugar à estação de Metro do Campo Grande.