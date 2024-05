O Pátio das Antigas: O restaurante que tinha um cinema

Inaugurado em 1949 no Lumiar, o imponente Restaurante Castanheira tinha uma esplanada-cinema ao ar livre, na qual, durante o Verão, os moradores da zona e os clientes do restaurante podiam ver filmes. Encerrou na década de 80.

Já falámos nesta rubrica do cinema ao ar livre que funcionou no Verão, nas décadas de 50 e 60, na Cervejaria Portugália. Mas não deve haver muita gente que se recorde que houve um restaurante em Lisboa que também passava filmes: o Castanheira, que abriu portas em Abril de 1949, no Lumiar. Era um edifício grande, construído em terrenos do seu proprietário, o empresário de panificação João Castanheira de Moura, e tinha três salas (uma delas, a maior, reservada para festas, banquetes e recepções), um café-bar e uma pista de dança, com orquestra privativa que tocava aos fins-de-semana, nos chamados almoços e jantares dançantes.

Tal como na Portugália, o cinema do Restaurante Castanheira funcionava ao livre e só no Verão, na chamada Esplanada-Cinema, situada perto do parque de estacionamento privado do estabelecimento, onde havia um grande pano branco a fazer de ecrã, e cadeiras. O bilhete tinha preço único: 10 tostões. A frequência era composta em grande parte pelos moradores da zona do Lumiar, e a lotação esgotava nas noites amenas e quentes de Verão. Quem estivesse a jantar no restaurante também conseguia ver os filmes confortavelmente sentado à mesa. A programação da esplanada-cinema era bastante variada, com especial destaque para comédias, fitas de aventuras e drama românticos. Passava muito cinema americano, mas o europeu não era esquecido, em especial o francês, italiano e espanhol. O Restaurante Castanheira fechou algum tempo depois do 25 de Abril, na década de 80, e o edifício foi demolido já neste século.

Coisas e loisas de outras eras

+ Corridas de bicicletas no Velódromo da Palhavã

+ Quando os cafés tinham bilhares

+ O hotel discreto da Avenida da Liberdade

+ O teatro que teve um burro em palco