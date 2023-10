O Pátio das Antigas: O restaurante que tinha um whisky exclusivo

Não é qualquer restaurante que se pode gabar de ter sido frequentado por realeza. O Negresco, que esteve situado na Rua Jardim do Regedor entre 1937 e 1971, podia, já que contou entre os seus clientes com o rei Humberto II da Itália, exilado em Portugal desde meados da década de 40 do século XX. Entre os muitos portugueses ilustres ligados ao mundo do espectáculo que também lá iam, podemos citar Amália Rodrigues, Laura Alves, Paulo Renato ou Vasco Santana, sendo também plebiscitado por gente ligada à política, aos negócios e ao meio diplomático, e por boémios conhecidos da noite lisboeta (só fechava às duas da manhã e tinha ceia), uns endinheirados, outros nem por isso.

Projectado pelo arquitecto Jorge Segurado, o Negresco era restaurante, bar e dancing, um modelo seguido por muitos outros estabelecimentos deste ramo à altura, e abriu num local onde antes havia um salão de bilhares. Intitulava-se “o melhor e mais luxuoso restaurante do país” (diz quem o frequentou que estava, pelo menos, entre os melhores dessa categoria), servia no bar uma marca de whisky exclusiva da casa e tinha um conjunto próprio, tendo lá tocado alguns pioneiros do jazz em Portugal e sido dirigido pelo maestro Jorge Costa Pinto. Para o fim, na década de 60, funcionava só como restaurante e pastelaria. Hoje está lá outro restaurante, mas já sem os pergaminhos do velho Negresco.

