O Pátio das Antigas: O velho mercado de Campo de Ourique

“A inauguração do novo mercado – O bairro de Campo de Ourique em festa”, titulava um diário vespertino lisboeta no dia 14 de Abril de 1934, citado pelo blogue Restos de Colecção. E abria assim a notícia: “Logo às primeiras horas da manhã, o povo daquele bairro começou a afluir à nova praça. A ânsia de conhecer aquele melhoramento público levado a efeito pelo esforço gigantesco do Sr. José Dionísio levou ali milhares de pessoas”. E mais adiante: “José Dionísio Nobre […] fez uma obra digna de apreço e que em muito concorre para alindar o citadino bairro de Campo de Ourique. A Câmara Municipal depois de cumpridas todas as formalidades autorizou a licença de ocupação”. Curiosidade: durante a construção do mercado, entre 1927 e 1934, num terreno por si cedido, o empresário criou um mercado provisório no gaveto entre as ruas Francisco Metrass e Coelho da Rocha, que começou a funcionar logo em 4 de Janeiro de 1927.

José Dionísio Nobre, o responsável pelo aparecimento do Mercado de Campo de Ourique original, há quase 90 anos (e também pelo primeiro Cinema Europa, recorde-se), era um dinâmico empresário que morava no bairro e estava ciente da falta que ali fazia um equipamento destes para o abastecimento de bens essenciais, como já existiam noutras zonas de Lisboa, nomeadamente na Baixa (Praça da Figueira, Ribeira). Projectado pelo arquitecto António Couto Martins, o modelarmente funcional Mercado de Campo de Ourique foi concessionado ao empresário e aos seus herdeiros até 1973, após o que passaria a ser gerido pela Câmara Municipal de Lisboa. Foi já sob a tutela desta, no início da década de 90, que foram levadas a cabo obras de renovação e ampliação. Em 2013, o Mercado de Campo de Ourique seria completamente remodelado e modernizado, à medida dos grandes mercados europeus (a referência foi o madrileno Mercado de San Miguel), reabrindo no final daquele ano e juntando às tradicionais bancas de venda de produtos, quiosques especializados em comidas várias, restaurantes, bares e uma garrafeira.

Coisas e loisas de outras eras:

+ O Estádio da Luz que foi de Carnide

+ Quando as celebridades brilharam em Cascais

+ A grande greve dos eléctricos de 1912

+ A noite em que o Teatro D. Maria II ardeu