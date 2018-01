O piano no meio da sala: há concertos a partir de hoje na Casa Fernando Pessoa

Esta quinta-feira, pelas 19.00, passe por Campo de Ourique e ouça o que o pianista convidado tem para partilhar com o público. O ciclo "O piano no meio da sala" estende-se até Junho na Casa Fernando Pessoa.

O espólio desta casa de poesia, ou iniciativas como as visitas comentadas com linguagem gestual, para que ninguém seja excluído da experiência, já por si justificam a entrada no número 16 da Rua Coelho da Rocha. A partir desta quinta-feira, às 19.00, há mais um bom motivo para passar pela Casa Fernando Pessoa. "O piano no meio da sala" é a iniciativa que se traduz num concerto de uma hora. E é fácil adivinhar que ao comando das teclas estarão pianistas bem conhecidos da praça.

A inaugurar as hostilidades está João Paulo Esteves da Silva, o primeiro convidado do ciclo, e que promete tocar de improviso. Daniel Schevtz (Março), Paula Sousa (Abril), Mário Laginha (Maio) e Pedro Burmester (Junho) são os nomes que se seguem. Prepare-se para escutar algumas das suas peças preferidas e, claro, para dois dedos de conversa sobre cada escolha.

