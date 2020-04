O Pride este ano é digital

Em tempos de pandemia, a comunidade LGBT do mundo inteiro planeia comemorar as celebrações do mês do orgulho com um Global Pride online, a 27 de Junho.

Mais de 220 eventos de comemoração do Pride, o Orgulho LGBT+, normalmente celebrado nos meses de Junho/Julho, foram adiados ou cancelados devido ao corona vírus.

Segundo um artigo publicado pela revista Time, a Interpride e a European Pride Organisers Association, duas das maiores associações ligadas ao Pride, estão a planear uma celebração global digital, o Global Pride, a 27 de Junho.

“As pessoas LGBT do mundo inteiro são incrivelmente resilientes, mas deparam-se com o isolamento todos os dias da sua vida”, disse à mesma revista J. Andrew Baker, co-presidente da Interpride, associação internacional de organizadores do Pride. "Um dos desafios de hoje é o das pessoas LGBT estarem ainda mais isoladas."

Para combater esse isolamento, a organização do Global Pride está a preparar um evento de 24 horas para ser transmitido online com discursos, workshops, participações das paradas Pride de várias partes do mundo, performances e concertos de artistas ainda por confirmar.

O ano passado, o World Pride, que de dois em dois anos acontece numa cidade diferente, foi celebrado em Nova Iorque, nos 50 anos da Revolta de Stonewall, um dos eventos mais importantes da luta pelos direitos LGBT. Em 2021, e pela primeira vez na história, deverá acontecer simultaneamente em duas cidades: Malmö, na Suécia, e Copenhaga, na Dinamarca.

Para já, a ILGA Portugal não adiantou nenhuma informação sobre as celebrações do Arraial Pride deste ano, que normalmente acontece no fim de Junho no Terreiro do Paço.

A Marcha do Orgulho LGBTI+ em Lisboa está, por enquanto, marcada para 20 de Junho, mas a organização já avisou que pode a qualquer momento ser alterada. “Dada a pandemia da Covid-19, a Comissão Organizadora vem por este meio anunciar que está a analisar as condições de realização da 21a Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa, estando a data e local sujeitos a possíveis alterações”, escreveram no Facebook. “Iremos acompanhar os desenvolvimentos relativos a esta doença e, assim que possível, actualizaremos todas as informações.”

