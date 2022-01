O que é melhor do que uma happy hour no Oceanário? Uma happy week

O Oceanário de Lisboa voltou a ser eleito Marca nº1 na Escolha do Consumidor, na categoria de “espaços de lazer e entretenimento em Lisboa”. Para celebrar, lança a happy week, uma campanha de preço especial. Até 31 de Janeiro, de segunda a sexta-feira, os bilhetes comprados online têm o valor único de 13€, para todas as faixas etárias e a qualquer hora do dia.

“Reconhecido por três vezes como 'o melhor aquário do mundo', pelo Travellers’ Choice do Tripadvisor, o Oceanário de Lisboa cria uma ligação emocional à natureza numa experiência que não deixa ninguém indiferente: da alegria das crianças ao espanto dos adultos, do entusiasmo curioso à tranquilidade de uma visita pelo mundo subaquático”, lê-se em comunicado do Oceanário, que convida as famílias a aproveitar um desconto de 6€ nos bilhetes de adulto (13-64 anos) e 2€ nos bilhetes sénior (mais de 65 anos).

No grande aquário central, “Um Planeta, Um Oceano” é o tema de uma viagem à descoberta do Oceano Global e de mais de 500 espécies diferentes, com destaque para cerca de 20 espécies de tubarões e raias, as lontras-marinhas e os pinguins, entre tantas outras. Mas a visita estende-se até às duas exposições temporárias: as “Florestas Submersas by Takashi Amano”, o maior aquário natural do mundo, e a instalação artística “ONE – O Mar como nunca o sentiu”, que retrata a ligação profunda do homem com o mar e invoca a grandiosidade do oceano através de uma experiência imersiva pelo território marítimo português.

Oceanário de Lisboa, Esplanada Dom Carlos I s/nº (Parque das Nações). Até 31 de Janeiro. Seg-Sex 13€.

