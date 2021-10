O que fazer com um milhão de beatas? Uma montanha em Belém

Com o apoio da comunidade e de 70 ONGs, The Trash Traveler recolheu um milhão de beatas só em dois meses. Este sábado, vamos poder vê-las no Jardim Vasco da Gama.

O “viajante do lixo”, que tem organizado caminhadas em todo o país para alertar para o impacto do plástico e do desperdício nos ecossistemas, alcançou um novo recorde. Com mais de 600 pessoas e 70 organizações não governamentais, Andreas Noe recolheu um milhão de beatas de cigarro, ao longo de 38 cidades portuguesas, em apenas dois meses. Agora, prepara-se para as mostrar já este sábado, 23 de Outubro, a partir das 09.00, no Jardim Vasco da Gama, em Belém, onde irá criar “uma montanha nunca antes vista”. O objectivo é despertar consciências para o impacto da poluição nos oceanos.

“Onde começa o oceano? Não é na praia, mas sim com as nossas acções, nas nossas ruas, nas nossas casas. A poluição do plástico está em toda parte e até mesmo escondida em pontas de cigarro”, diz-nos Andreas Noes, mais conhecido por The Trash Traveler, que já se está a preparar para viajar com as beatas e as expôr em escolas, universidades, festivais, municípios e outros eventos de sensibilização. No final, ainda sem data marcada, a ideia é reciclar as beatas com cogumelos. O produto final será usado para construir uma espécie de “tiny house”.

Até lá, é possível acompanhar as aventuras do The Trash Traveler através das suas páginas de Facebook e Instagram, assim como aceitar o desafio de recolher beatas onde quer que estejamos. Mais importante será, contudo, recusar o plástico de uso único. Em vez de reciclar, recusamos, insiste Andreas. “Recusar, reduzir, reutilizar”, defende.

Jardim Vasco da Gama, Belém. 23 de Outubro. Sáb 09.00-12.00. Entrada livre.

