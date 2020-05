O Queer Quiz está de volta ao Valsa

O Queer Quiz da associação Queer As Fuck está de volta ao Valsa, na Penha de França, já nesta sexta-feira. O espaço reabre as portas esta semana, agora com novas regras e eventos privados à sexta-feira, sábado e domingo.

Chamam-se Bailinho e para entrar é preciso reservar e comprar bilhete com antecedência. O Queer Quiz, o primeiro, começa na sexta-feira às 20.00 em ponto (o Valsa abre às 18.00) e é dedicado a filmes e documentários LGBT+, "desde os mais mainstream (Moonlight, Rafiki, Call Me By Your Name, Carol...) passando pelos clássicos do underground (Born in Flames, Paris is Burning, Pariah, Eu Quero Voltar Sozinho, Shortbus, Appropriate Behaviour, Tangerine ou Saving Face)", avisam.

É provável encontrar também perguntas sobre Barbara Hammer, John Waters, Dee Rees, Reina Gossett, Xavier Dolan, João Pedro Rodrigues, Gus Van Sant, Céline Sciamma, Gregg Araki ou Pedro Almodóvar, por isso, vá estudando a matéria.

A entrada tem um custo de 12€, com direito a uma pizza e uma bebida e, claro, a participar no quiz. É obrigatório o uso de máscara dentro da sala, excepto durante a refeição.

Sex 29, 19.00-22.00, no Valsa. Rua da Penha de França, 270 (Penha de França, Lisboa). Preço: 12€/ inclui uma pizza e bebida.

