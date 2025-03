O Romm Room não quer ser mais um salão de beleza. Quer ser uma segunda casa

Há dez anos, Vlad e Iren Romm abriram um salão de beleza em Odessa, na Ucrânia. “Queríamos fazer uma revolução”, lembra Vlad. Depois do sucesso do primeiro Romm Room, decidiram abrir um segundo espaço também em Odessa, desta vez maior. Mas viver na Ucrânia, principalmente no Inverno, não era fácil – era escuro e muito frio. Vlad queria mudar-se para um lugar mais solarengo e perto da praia, que é onde ele se sente mais feliz. Então, em Setembro de 2023, surgiu a oportunidade do casal vir viver para Lisboa e expandir o negócio. No início de Fevereiro, deram a conhecer o terceiro Romm Room, na zona das Amoreiras.

A ideia para abrir um salão de beleza não surgiu do nada. Quando nasceu o primeiro Romm Room, Iren já era cabeleireira há cinco anos e Vlad preparava-se para embarcar no design de interiores, o que lhes possibilitou pôr mãos à obra e “construir” o seu próprio espaço. Na altura, inspiraram-se na cultura hipster e, para a decoração, viraram-se para uma estética minimalista, em que predominavam os elementos vintage. “Queríamos ter um lugar onde tanto homens como mulheres pudessem vir e sentir-se em casa. Não queríamos que fosse como os salões de beleza tradicionais, com mosaicos de azulejo e mármore. Queríamos fazer algo diferente”, diz-nos Vlad, no Romm Room lisboeta, que abriu no início de Fevereiro.

Aqui, a estética é a mesma. Na área reservada às manicures e pedicures, as cadeiras em pele são castanhas, a mesma cor que percorre as mesas, do outro lado, onde se corta, lava e pinta o cabelo, é o preto que predomina nas cadeiras e nas molduras dos espelhos. Ao fundo, na parede, há uma pintura da artista ucraniana Nia Kanevsky. Quando encontraram este espaço, os proprietários foram imediatamente atraídos pelo pé-direito alto e as paredes envidraçadas que dão para a rua. “É um pouco como estar num aquário, mas estamos orgulhosos do que fazemos e por poder mostrá-lo”, sente o co-proprietário.

No que toca a serviços, o Romm Room não se cinge a uma única coisa. “É muito melhor quando os nossos amigos e clientes podem ter todos os serviços num só lugar. Já reparei que, em Lisboa, isso é muito raro – ou é um salão para cabelo ou para unhas. Então, quis combinar tudo, é mais confortável. Podes marcar todos os serviços, vir a um só sítio e passar aqui um bom bocado, a beber espumante ou café, e falar com amigos ou outros clientes”, continua.

De cabelo, há cortes, para mulheres (70€) e homens (50€), colorações (80€-400€), tratamentos capilares com produtos da Tokio Inkarami ou da K18 (60€-200€) e ainda serviços de styling (40€-60€). À manicure normal (25€) e à manicure masculina (30€), juntam-se a manicure de gel (50€) e outros serviços como a remoção de verniz normal (5€) ou a extensão de unhas de gel (80€). E também há pedicures (40€-60€).

Nas sobrancelhas, pode fazer laminação (45€), modelagem (20€) ou coloração (20€), ou então também pode tratar destes dois últimos de uma só vez (35€). Também temos a coloração de pestanas (15€) e, para uma festa ou apenas para o dia-a-dia, pode marcar uma sessão de maquilhagem (60€-80€). Se quiser antes aprender a maquilhar-se a si próprio, também pode marcar um tutorial de maquilhagem (120€).

No futuro, a vontade de Vlad é que o Romm Room cresça ainda mais, mas ainda é cedo para falar em novos espaços.

Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 5A (Amoreiras). Ter-Sáb 10.00-20.00

