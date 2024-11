O Solo Concept não é um simples salão, é um cowork para cabeleireiros

O cinzento predomina, mas as pinceladas de laranja e azul aquecem o ambiente. Estamos no Solo Concept, um salão de cabeleireiro que suscita curiosidade. Sobretudo porque as movimentações não são as de um salão convencional. "Muitas vezes, os profissionais querem ter o próprio espaço trabalho, mas acabam por ficar sem esse apoio à retaguarda, sem a parte da gestão", começa por resumir Michele Schiavo, uma das proprietárias do espaço.

A experiência à frente de dois salões lisboetas, com a marca Art.z, fê-la testar este novo formato. Alguns dos cabeleireiros quiseram emancipar-se, mas os desafios de abrir um espaço e de mantê-lo acabaram por falar mais alto. "Aqui, temos todo o suporte que o profissional precisa para ter o voo solo dele", remata.

Há espaço para 12 cabeleireiros e cada um gere e atende a sua carteira de clientes como bem entender. Ainda assim, a pensar em quem aqui chega sem nenhuma referência em mente, uma recepção digital ajuda a descobrir a explorar as diferentes opções, através de uma apresentação dos profissionais e respectivos serviços e preçários. Depois, é só marcar em função da disponibilidade.

Actualmente, o Solo Concept conta com sete membros fixos. O aluguer do espaço pode ser feito ao ano, ao mês, à semana e até ao dia. A flexibilidade tem atraído as atenções de cabeleireiros que vivem e trabalham noutros pontos do país e da Europa, mas que passam por aqui quando querem atender clientes específicos em Lisboa.

Entre profissionais em trânsito e residentes, a autonomia é total. Cada um está encarregue do próprio material, embora o salão tenha alguns produtos para colmatar alguma falha de última hora. Logo à entrada, um bar de apoio fica à disposição de cabeleireiros e clientes – há vinho a copo, café, chá e alguns snacks para quando a fome aperta.

E nem só de tesouras e secadores é feito o Solo Concept. Existe uma zona para manicure e um gabinete para serviços de estética que exijam maior recato, para não falar num espaço para que os próprios membros possam fazer conteúdos de vídeo para as suas redes sociais. O espaço e a gestão são a base do serviço, mas algumas subscrições podem englobar apoio no marketing, através da produção de conteúdo digital, e a componente de formação.

O salão tem um podcast próprio, as Solo Talks, prepara-se para lançar o serviço de cabeleireiro ao domicílio e pensa já numa possível rede de espaços espalhados pela cidade. Um caminho que o Art.z já iniciou, agora que vai abrir o terceiro espaço. Depois de Lisboa, a próxima morada é em Cascais.

Rua São Tomás de Aquino, 6B (Laranjeiras). Seg-Sáb 10.00-20.00

