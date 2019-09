O spin-off dos filmes 'Bad Boy's' estreia esta segunda-feira no AXN

Gabrielle Union e Jessica Alba são duas detectives da polícia em L.A.’s Finest: Polícias de Los Angeles, que se estreia no AXN. Dizemos-lhe o que esperar desta nova série policial e de comédia.

Sydney Burnett é uma ex-agente da Drug Enforcement Agency com um passado algo complexo, que se vê transferida para a Polícia de Los Angeles, tendo que iniciar um novo ciclo na sua carreira, agora como detective.

Nancy McKenna é uma tenente detective da mesma Polícia de Los Angeles, e mãe solteira, que recebe Sydney como nova parceira, e tem que a ajudar e guiar nas suas novas funções.

Sydney (Gabrielle Union) e Nancy (Jessica Alba) são pessoas com formações e estilos de vida bastante diferentes, e que até agora trabalharam em áreas diversas na defesa da lei. Mas vão ter que aprender a dar-se bem e a trabalhar juntas em L.A.’s Finest: Polícias de Los Angeles, a nova série policial e de comédia que se estreia em simultâneo nos três canais AXN na segunda-feira. E que é um spin-off para televisão dos filmes Bad Boys (a personagem de Gabrielle Union é parente de um dos dois protagonistas).

Como manda a lei neste tipo de cop shows com parceiros desirmanados nos feitios e hábitos, Sydney e Nancy começam por não se dar lá muito bem e embirrar uma com a outra, até pela maneira como cada qual se expressa (e se as duas falam!).

Mas quando o dever as chama(e os superiores mandam), as detectives percebem que, apesar das coisas que as separam, até conseguem trabalhar bem uma com a outra, e cedo estão a perseguir e a prender criminosos nas ruas, casas e becos de Los Angeles. E, além de acção, L.A.’s Finest: Polícias de Los Angeles promete também bastante humor.

AXN. Seg 22.05 (estreia T1).