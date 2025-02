O The Folks, em Lisboa, é um dos 100 melhores cafés do mundo

Francisco Romão Pereira / Time Out | NoThe Folks é possível provar cafés simples, com leite ou os de assinatura

O melhor café do mundo chama-se Toby's Estate Coffee Roasters e fica na Austrália. Pelo menos segundo a lista dos 100 Melhores Cafés do Mundo, elaborada pela primeira vez este ano e anunciada esta semana, durante o CoffeeFest Madrid, que decorreu na capital espanhola. Há dois sítios em Portugal presentes no ranking – um em Lisboa e outro em Vila Nova de Gaia.

Apesar de não estarem no pódio, o 7g Roaster e o The Folks conseguiram arrecadar, respectivamente, a 29.ª e a 74.ª posições nesta lista internacional. O primeiro fica em Vila Nova de Gaia e, além de café com brunch e outros menus, também é uma empresa de torrefação de café de especialidade.

Já o The Folks fica no centro de Lisboa. Abriu na Baixa em 2022, quando a indústria de café de especialidade ainda era nova em Portugal, contava na altura, à Time Out, o proprietário, Nikita Pirogov. Os grãos vêm um pouco de todo o lado, de Amesterdão, Berlim, Barcelona ou Copenhaga, e o café pode ser bebido na sua versão mais pura ou então com leite. Na carta, também há para comer opções de brunch, como ovos Benedict ou tosta de abacate. Hoje, o The Folks tem mais cinco espaços na cidade: em Alfama, em São Bento, na Rua dos Bacalhoeiros, perto da Sé e em Belém.

Os 100 Melhores Cafés do Mundo, escolhidos através da votação do público e de um painel de especialistas, incluem 14 sítios nos EUA e nove na Austrália, sendo que países como a Venezuela, o Peru, o Reino Unido, a Malásia, Espanha ou as Filipinas também integram a lista. Abaixo, pode encontrar o top dez.

Os dez melhores cafés do mundo

1. Toby’s Estate Coffee Roasters, Austrália

2. Onyx Coffee LAB, EUA

3. Gota Coffee Experts, Áustria

4. Proud Mary Coffee, Austrália

5. Tim Wendelboe, Noruega

6. Apartment Coffee, Singapura

7. Kawa, França

8. Coffee Anthology, Austrália

9. Story of Ono, Malásia

10. Tropicalia Coffee, Colômbia

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp