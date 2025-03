O The Marvila Bakehouse quer levar mais pessoas a “brunchar” em Marvila

Este novo espaço de pequeno-almoço e brunch no 8 Marvila prima pela pastelaria e pelo pão de fermentação lenta, feitos na casa. Todos os meses, há pop-ups com restaurantes locais.

Depois do Dear Breakfast, que conta com quatro espaços em Lisboa, e da mexicana Taqueria Paloma, Julien Garrec decidiu voltar ao brunch com o The Marvila Bakehouse. Enquanto no Dear Breakfast tudo gira um pouco à volta dos ovos, neste novo espaço no 8 Marvila, que fica apenas a alguns metros da Paloma, reina o pão de massa mãe – nas sandes, nas tostas, na foccacia e nos bagels. Mas há também muita pastelaria, como croissants e tarte basca, e até cocktails e cerveja artesanal.

O The Marvila Bakehouse abriu no final de Abril de 2024, num espaço amplo, com esplanada e com uma cozinha grande o suficiente para produzir pastelaria e pão não só para o próprio café, como também para o Dear Breakfast, que encontramos na Bica, no Chiado, Alfama e Santos, e para a Taqueria Paloma. “Foi uma boa oportunidade encontrar um espaço grande em Marvila, porque precisávamos de espaço para fazer coisas para os outros restaurantes. E quando o 8 Marvila abriu, achámos que era a localização perfeita para produzir e, ao mesmo tempo, para receber as pessoas que gostam dos nossos bolos”, diz o francês que está por detrás dos três negócios.

DR

No início, o pão do The Marvila Bakehouse era fornecido pela doBeco, que abriu recentemente um segundo espaço em Santos, mas Julien tinha vontade de começar a produzir o pão de fermentação lenta na casa. “Foi um grande desafio começar a fazer a nossa própria produção, mas investimos realmente nisso”, explica. “Tentamos trabalhar com ingredientes muito bons. Não é tudo orgânico, mas tentamos que seja ao máximo. Temos uma parceria com a Equal Food, que é uma empresa que fornece produtos de qualidade de pequenos produtores em Portugal. Eles recolhem tudo por nós e enviam-nos todas as manhãs, então é tudo muito fresco.”

DR Torrada com ovos mexidos, salmão, crème fraîche e cebolinha

Na carta, predomina por isso o pão. Há sanduíches (10,50€), de frango ou vegetariana; croque madame (10,50€), espécie de tosta-mista; ciabatta de pesto, mortadela e burrata (8,50€); bagels (9€), de bacon, abacate, queijo e tomate, ou ovos mexidos, salmão, queijo e alcaparras; sanduíches de foccacia (9€), de fiambre, trufas, gorgonzola e pistáchio, ou de burrata, tomate e manjericão. Todas as opções são acompanhadas de chips ou salada.

No que toca ao pequeno-almoço e ao brunch, há um menu (24€), que inclui uma bebida fria ou cocktail, uma pastelaria e um prato principal. Destacam-se a torrada (10€), com ovos mexidos, salmão, crème fraîche e cebolinha, ou com ovos mexidos, abacate, bacon e polpa de tomate; a french toast com banana e chocolate (10€); e ainda as panquecas, com pistáchio (9€), ou com bacon, ovos e syrup (11€).

DR French toast com banana e chocolate

A pastelaria é outra das grandes apostas do projecto. Há tarte de lima (5€), de chocolate (4,50€) e tarte basca (5€), há bolo de banana (3,80€), brownie (4,20€), rolo de canela (4,50€), croissant de pistáchio (4€), ou pain au chocolat (2,50€). O café é da portuguesa Flor da Selva e o chá da Companhia Portugueza do Chá.

DR Croissant de pistáchio

Mas nem só de pão e bolos se faz o The Marvila Bakehouse, já que, todos os meses, há espaço para acolher pop-ups com pratos de outros restaurantes e bebidas de marcas locais, que costumam acontecer na zona do bar, separada do resto do café. É uma forma de dar a conhecer novas comidas, mas também de trazer mais pessoas a Marvila. “Ficamos muito felizes por juntar esses talentos durante uma noite e trazê-los a Marvila. O que nós queremos é criar uma dinâmica aqui, fazer deste um destino. Neste momento, não há muitas pessoas a morar aqui, mas é fácil de estacionar e há sempre pessoas a passar por aqui, especialmente ao fim-de-semana”, remata.

Praça David Leandro da Silva 6 (Marvila). Qui-Dom 10.00-20.00

