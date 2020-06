O The Residencial arranca com cabazes de luxo e aulas online de chefs Michelin

Projecto convida os melhores chefs a escolher produtos portugueses para um cabaz de luxo que chegará a casa dos clientes. No dia da entrega, há aula online com o chef para uma experiência gastronómica de topo no seu próprio lar.

A abertura dos restaurantes não trouxe respostas para todas as preocupações que chefs, cozinheiros e empresários têm sobre o futuro da gastronomia nacional. Sabe-se, sim, que passámos a cozinhar mais em casa, descobrimos capacidades que desconhecíamos ter (também virou padeiro, pizzaiolo ou especialista em pão de banana durante a quarentena?). É necessário adaptar alguns modelos de negócio, manter o take-away e o delivery sempre no horizonte e estar perto das pessoas. Gonçalo Castel-Branco, responsável pelo The Presidential (o comboio que atravessa o Douro enquanto chefs de topo cozinham) e pelo festival Chefs on Fire, lança agora o The Residential, um projecto onde chefs escolhem a dedo produtos nacionais para um cabaz de luxo e, depois, o cozinham em directo consigo.

O projecto cruza experiência online e offline e permite recriar uma refeição daquelas que só comemos nos restaurantes, com a ajuda, passo-a-passo, de um chef. A experiência começa logo na selecção de ingredientes feita pelo chef, que além dos essenciais para a receita escolhida, fazem uma curadoria de vinhos e outras surpresas, incluindo um ingrediente secreto, confeccionado previamente pelo chef. Depois, é tudo entregue à sua porta e só tem de se ligar no directo, marcado previamente, para ter uma aula de cozinha onde o chef interage com convidados, esclarece todas as dúvidas e ajuda a montar o prato.

O The Residential arranca dia 27 de Junho com João Rodrigues, do Feitoria, que o ensinará a fazer cação com legumes de Verão. Este primeiro cabaz, exclusivo a 50 unidades, terá ainda produtos como azeite Acushla, queijo de Azeitão da Queijaria Simões, Conservas José Gourmet, pão da Gleba, vinho Niepoort (VV Vinhas Velhas ou Poeirinho), chá Camélia Mizuchá e ainda o sabonete Castelbel Sardinha.

Seguir-se-ão Henrique Sá Pessoa, do Alma, no dia 18 de Julho, e Alexandre Silva, do LOCO, no dia 1 de Agosto.

“Acreditamos que é possível criar experiências únicas, sem que o cliente tenha sequer de sair de casa, e continuar assim a nossa missão de valorizar e promover chefs e produtos nacionais. É por essa razão que não tivemos pressa de criar uma resposta táctica para um período limitado no tempo, mas antes de criar um projecto com continuidade e ambição”, explica Gonçalo Castel-Branco, curador e produtor executivo do projecto.

Os cabazes têm de ser reservados no site e têm preços variáveis, consoante o menu de cada chef. É, depois, entregue à porta, seguindo todas as normas de segurança e higiene.

O primeiro cabaz, já disponível para reserva, custa 220€ para duas pessoas ou 350€ para quatro. No site oficial, encontra o descritivo de todos os produtos bem como o respectivo custo de produção do cabaz e a origem de cada ingrediente. O The Residential está disponível, inicialmente, nas áreas da Grande Lisboa e Grande Porto, mas a ideia será crescer para outras zonas do território em breve.

