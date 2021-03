O Time Out Index está de volta. Como tem sido a vida na sua cidade?

O mundo mudou e as cidades mudaram com ele. O Time Out Index está de volta e quer saber como se sente em relação à sua.

Estranha forma de vida, pensamos todos. Há um ano, antes sequer de vislumbrarmos o futuro nos ecrãs da televisão ou de ouvirmos falar dos primeiros casos, ainda andávamos por aí, a dar abraços apertados em jantares de mesa corrida num qualquer restaurante lotado. Depois o mundo virou do avesso e as cidades deixaram de ser o que eram: destinos animados, com sabor e muito por explorar lá fora. Mas a vida, resistente, foi-se adaptando.

À medida que, por todo o mundo, começamos a emergir da pandemia, queremos saber como os nossos leitores olham agora para as suas cidades e os seus bairros. Basta preencher este questionário sem medos. No fim, dizemos-lhe se está preparado para renovar os votos ou se terá de trabalhar o dobro para reacender a chama, assim que for possível desconfinar.

Não se preocupe: sabemos que a realidade não tem sido propriamente gloriosa. Mas agora, com o plano de vacinação a avançar, talvez as coisas possam melhorar. E, nos últimos anos, temos sempre feito perguntas sobre as cidades de todo o mundo e sobre o que quem vive nelas sente, pensa, come, bebe e faz para se divertir. Que cidades têm melhor qualidade de vida? Quais têm melhor oferta gastronómica? E em que cidades vamos (ou íamos) só mesmo para nos divertirmos? O Time Out Index tem-nos ajudado a encontrar as respostas a estas e muitas outras perguntas, que poderá responder em menos de 10 minutos (se não for muito indeciso!).

O questionário é completamente anónimo e, ao contrário do habitual, está dividido em apenas quatro partes. A ideia é descobrirmos onde vivem os nossos leitores e o que é que eles acham desse lugar a que chamam lar. Por exemplo, é caro e aborrecido? Ou é seguro e dinâmico? E, na sua opinião, qual é o melhor bairro ou zona para se viver na sua cidade?

Queremos saber tudo – inclusive quais são os seus sonhos, medos e esperanças para o futuro da cidade. O que faria se, quem sabe, fosse eleito presidente da Câmara por um dia?

Participe aqui no Time Out Index 2021

