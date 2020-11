O Time Out Market chega ao Dubai no primeiro trimestre de 2021

A Time Out está a fazer as malas para o Dubai, é oficial. O sétimo Time Out Market do planeta abre no primeiro trimestre do próximo ano.

Seis anos depois do primeiro espaço em Lisboa, no emblemático Mercado da Ribeira – com 26 restaurantes, seis quiosques, oito bares, cinco lojas, uma escola de cozinha, uma sala de eventos, um espaço de cowork, o bar-discoteca Rive Rouge e 3,9 milhões de visitantes só em 2018 – o Time Out Market chega ao Dubai.

O novo mercado ganha forma no início de 2021 em Souk Al Bahar e tem uma vista espectacular para a Fonte de Dubai e o Burj Khalifa. Promete restaurantes únicos, três bares, um terraço ao ar livre e experiências culturais a poucos passos do Dubai Mall.

Este sétimo espaço do grupo – depois de Lisboa, Miami, Nova Iorque, Boston, Montreal e Chicago – será o primeiro a abrir desde a pandemia e garante todas as condições de segurança para os visitantes desfrutarem da experiência na cidade. Os nomes dos restaurantes confirmados continuam no segredo dos deuses. Mas vá dando uma espreitadela nas redes sociais para ficar a par das novidades.

Desde a inauguração, a família de mercados Time Out já alojou mais de 120 chefs premiados e restaurantes especiais. Também estão previstas as aberturas no Porto em 2021, Londres no início de 2022 e Praga em 2023.

