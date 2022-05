O Time Out Market faz 8 anos!

Depois de dois anos sem festejar o aniversário devido à pandemia, que obrigou o mercado a encerrar portas, em 2022 o Time Out Market volta a fazer a festa. E só isso, já é motivo mais do que suficiente para estarmos nas nuvens…literalmente. Até ao final do mês, o tecto do Time Out Market enche-se de balões de diferentes tamanhos, que recriam o efeito de nuvens.

Para celebrar estes oito anos, em que o Time Out Market Lisboa se tornou num pólo de atracção para os que aqui vivem e um dos pontos de visita obrigatória de todos os que passam pela cidade – visitantes de todos os continentes (66 nacionalidades diferentes numa só semana) –, vamos ter festa durante todo o dia 18 de Maio, com música non-stop, contando com DJ sets e actuações ao vivo.

O dia começa com Rádio Cacheu (12.00-15.00) para marcar já o ritmo da festa, segue com a “incendiária” de pistas Jungle Julia (17.00-19.00), numa viagem pelos clássicos disco, soul, R&B e muito groove. Às 19.30 é tempo do Desfile Colombina Clandestina, um colectivo que celebra o Carnaval todos os dias, descer ao food hall para uma actuação com dança e percussão, que não vai deixar ninguém parado. A animação continua a cargo de André Henriques e Filipe Gonçalves das 21.00 às 23.00.

E porque um aniversário num espaço como o Time Out Market, que reúne os melhores chefs e restaurantes da cidade debaixo do mesmo tecto, tem de ter comida e bebida, vamos oferecer um banquete do mercado para oito pessoas ao vencedor do quiz que lançámos online. Acha que conhece o Time Out Market? Teste a sua sabedoria e venha brindar connosco.