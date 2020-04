O Universo cabe dentro de casa nesta série de eventos online

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço está a preparar-se para reinventar a sua actividade presencial através do lançamento de "O Universo Online", uma série de eventos virtuais e gratuitos, sempre ao sábado à noite, mas em diferentes formatos, desde palestras a quizzes.

O momento actual é de confinamento e isolamento social. Mas, lembre-se, para fazer uma viagem pelo Universo, precisa apenas de um computador, um telemóvel ou outro dispositivo com ligação à Internet. Se está a ler esta notícia, à partida tem tudo o que é preciso. A partir deste sábado, até tem mais: sessões online e gratuitas, promovidas pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, para descobrir mais com a ajuda de especialistas. A primeira sessão, programada para este sábado, 4 de Abril, a partir das 21.30, será dedicada ao “lado brilhante do Universo”, com foco na história das galáxias.

“Esperamos que esta actividade, focada no infinitamente grande, forneça uma interrupção, quem sabe bem-vinda e talvez mesmo necessária, da preocupação diária com o extremamente pequeno”, escreve em comunicado o investigador José Afonso, que nos abrirá as portas de sua casa, onde se encontra resguardado, para nos mostrar que “o Universo é afinal onde estamos todos juntos”, mas também que “os tempos que vivemos não nos podem impedir de descobrir e partilhar os fenómenos deslumbrantes que ocorrem a distâncias inimagináveis”.

Para participar basta aceder ao canal de Youtube do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é ficar atento também ao calendário de eventos da série O Universo Online, que também serão anunciados nas redes sociais e através da newsletter IAstro.

